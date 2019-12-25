Как будут ходить автобусы Выборга 1 и 2 января

В расписание Выборгских автобусов внесены изменения.

1 и 2 января 2021 года городской общественный транспорт будет работать по новому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Новое расписание выглядит так:

Маршрут № 1/6 "ЖБИ - Выборгский - Северный"



Маршрут №7 "Спортивно-тренировочный центр - ст. Таммисуо"

От спортивно-тренировочного центра в 8:00, от Таммисуо в 8:40



Маршрут №9 "Лазаревка – ул. Гагарина, 16"

Отправление от ул.Гагарина, 16 в 07:00, из Лазаревки в 07:40

Маршрут №17 "Спортивно-тренировочный центр - Таммисуо - Лазаревка"

От спортивно-тренировочного центра: 09:20; 12:20; 13:50; 15:20; 18:20; 19:30

От Лазаревки 10:20; 13:20; 14:50; 16:20; 19:20; 20:30

От Таммисуо 10:40; 13:40; 15:10; 16:40; 19:40; 20:50

Маршрут №12 "Харитоново - Выборг"

Маршрут № 8 "ЖБИ - п. Красный холм"

От ЖБИ: 08:35; 09:45; 11:10; 13:45; 14:55; 16:05; 17:15; 19:50; 21:15

п. Красный Холм: 09:10; 10:35; 11:45; 14:20; 15:30; 16:40; 18:05; 20:40

Маршрут №10 "г. Выборг - Сайменские дачи"

От вокзала 07:25 11:00; 13:50; 18:10; 19:40

Сайменские дачи 08:15; 11:50; 14:40; 19:15; 20:30

Маршрут №11 "Выборг - Сады"

От вокзала: 08:35; 14:20; 17:00; 18:25

От садов: 09:20; 15:05; 18:10; 19:35

Круговые маршруты № 13 и № 14



От Вокзала:

С 06:30 до 08:40 интервал 25-30 мин.

С 08:40 до 21:00 интервал 15-20 мин.

С 21:00 до 22:20 интервал 20-30 мин.

Ранее мы сообщили о том, что вывоз мусора в новогодние праздники будет организован без сбоев.

Фото: Pixabay