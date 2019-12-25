Уникальную систему информирования населения о качестве воздуха разработали в Петербурге

Комитет по природопользованию Петербурга принял участие в международном форуме "Погода. Климат. Вода / Дистанционное зондирование Земли / Зеленая экономика". В рамках мероприятия была представлена уникальная разработка — система информирования населения о загрязнении воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отметим, что о проекте впервые задумались в 2019 году. Тогда Комитет подписал соглашение о создании системы с ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Как подчеркнул зампредседателя ведомства Иван Серебрицкий, для петербуржцев стали доступны данные 25 автоматических станций мониторинга качества воздуха и 9 стационарных постов Росгидромета на территории всех районов города.
С информацией, которая обновляется ежедневно, можно ознакомиться Экологическом портале Петербурга в разделе "Атмосферный воздух".
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Фото: Pexels
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