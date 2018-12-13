Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Качество дорожных ремонтов в Ленинградской области проверяет экспертная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Помимо областных дорожников в нее вошли эксперты федерального казенного учреждения управления автомобильных дорог "Северо-Запад", обслуживающего федеральные трассы всего Северо-Запада России. Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Совместные выезды будут продолжаться все лето, каждая контрольная поездка позволит охватить один из муниципальных районов региона. Первый объезд пройдет в Ломоносовском районе, где будет проверено выполнение работ на магистралях "Подъезд к Красносельскому району", "Санкт-Петербург — Ручьи", "Сосновый Бор — Глобицы" и "Форт "Красная Горка" — Коваши — Сосновый Бор".

Продолжается выполнение ремонтов на дороге вдоль Финского залива в сторону Приморска ("Зеленогорск — Приморск — Выборг"), пути к Сойкинской святыне ("Ручьи — Копорье") и магистралях "Верево — Пудость" около Гатчины и "Извоз — Лемовжа" в Волосовском районе.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО