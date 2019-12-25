Кабмин выделит более 13,6 млрд рублей на реконструкцию консерватории в Петербурге

Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова намерены выделить более 13,6 млрд рублей на реконструкцию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение.
Деньги будут поступать из резервного фонда. В период с 2020 по 2025 год на реконструкцию выделят более 13,6 млрд рублей. Уточняется, что государственным заказчиком выступит Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры Минстроя.
Известно, что все работы будет выполнять одна организация.
Ранее мы сообщали о том, что жилье в Петербурге может подорожать на 10% в 2021 году. Уточняется, что цены вырастут по трем причинам.
Фото: Санкт-Петербургская консерватория/вк
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