Кабмин выделит более 13,6 млрд рублей на реконструкцию консерватории в Петербурге

Деньги поступят из резервного фонда.

Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова намерены выделить более 13,6 млрд рублей на реконструкцию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение.

Деньги будут поступать из резервного фонда. В период с 2020 по 2025 год на реконструкцию выделят более 13,6 млрд рублей. Уточняется, что государственным заказчиком выступит Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры Минстроя.

Известно, что все работы будет выполнять одна организация.

Ранее мы сообщали о том, что жилье в Петербурге может подорожать на 10% в 2021 году. Уточняется, что цены вырастут по трем причинам.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория/вк