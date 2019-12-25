Кабмин выделил еще 890 млн рублей на строительство здания архива РАН в Петербурге

Архив строят на Киевской улице.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что правительство страны поручило выделить еще более 890 миллионов рублей на строительство филиала архива Российской академии наук (РАН) в Петербурге. Соответствующая документация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

По плану, здание, которое строится на Киевской улице, должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. Площадь архива – 18 028,65 квадратного метра.

В выделенную из бюджета сумму входит оплата по ранее заключенным госконтрактам. Общий объем финансирования составил более двух с половиной миллиарда рублей.

Напомним, здание архива РАН начали строить в 2014 году. Сроки ввода сдвигались каждый раз. По проекту в здании будут хранить 2 миллиона архивных документов. В частности, такие уникальные, как отчеты из экспедиций XVIII века и архивы российского ученого Михаила Ломоносова.

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Фото: Piter.TV