Кабмин разработал стратегию низкоуглеродного развития России

Стратегия призвана добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

Разработана стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития России, призванная добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что цель данной стратегии – "адаптировать экономику к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году". Значительные изменения планируется провести уже в течение ближайших 10 лет.

Что касается реализации климатических проектов, то она начнется уже в следующем году. Планируется увеличить поглощение парниковых газов лесами и другими природными экосистемами, также планируется переход к сбору и переработке углекислого газа.

Мишустин отмтетил, что перемены в подходах к углеродной повестке должны позитивно сказаться на развитии российской экономики в целом.

Ранее Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни.

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