Кабмин расширил правила предоставления субсидий туроператорам

Расширены возможности получения господдержки.

Кабинет министров России расширил правила предоставления субсидий туроператорам из-за коронавируса. Михаил Мишустин внес правки в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Постановление правительства опубликовано на официальном сайте. В документе говорится о расширении возможностей получения государственной поддержки представителям отрасли.

Было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила постановление правительства России

Чиновники отметили, что теперь туроператорам будут возмещаться расходы по вывозу туристов, начиная от 24 января по 30 марта 2020 года. При этом привязки к официальной дате введения ограничений по конкретным странам не будет.

Мишустин назвал информационную систему по сбору данных самым сложным проектом ФНС.

Фото: Kremlin.ru

