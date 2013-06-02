Кабмин повысит стоимость строительных контрактов в рамках госзакупок

Цена контракта может быть увеличена в пределах 30%, увеличение должно быть обоснованным, прежде всего ростом стоимости строительных ресурсов.

Стоимость строительных контрактов по госзакупкам будет увеличена. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство приняло решение о распространении механизма увеличения цены на контракты, заключенные до 1 октября 2021 года в рамках госзакупок. Раньше такая возможность была только у тех, кто заключил контракт до 1 июля.

Цена контракта может быть увеличена в пределах 30%, увеличение должно быть обоснованным, прежде всего ростом стоимости строительных ресурсов.

Также расширен перечень ведомств, которые могут воспользоваться этим механизмом. Их число увеличилось почти вдвое.

Также Кабмин разработал стратегию низкоуглеродного развития России.

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