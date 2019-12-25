Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам в этом году

Такое решение было принято в рамках антикризисных мер, действующих в период пандемии коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое освободило российские регионы от выплат по бюджетным кредитам до конца 2020 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

Такое решение было принято в рамках антикризисных мер по поддержке регионов в период пандемии коронавируса. Как указано в тексте, с 2021 по 2024 гг. субъекты федерации должны будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно. С 2025 по 2029 гг. необходимо будет отдать остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Средства, которые не будут потрачены в этом году, регионы смогут направить на борьбу с коронавирусом. Кроме того, за этот счет можно будет компенсировать снижение поступлений в местные бюджеты.

Согласно данным Минфина, долг регионов в 2019 году снизился на 93,3 млрд рублей. К началу апреля 2020 года общая сумма долга превышает 2 трлн рублей. Доля бюджетных кредитов выросла с 43% до 50%, доля коммерческих сократилась с 29% до 20%.

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