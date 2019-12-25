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К сентябрю в Петербурге появится 30 пешеходных переходов
Сегодня, 11:30
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К сентябрю в Петербурге появится 30 пешеходных переходов

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Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли перейти через дорогу с комфортом, уровень поребрика понизят. 

В Петербурге к осени появится 30 безопасных  нерегулируемых пешеходных переходов. Их сделают в 12 районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Горожане сами выбирали адреса, по которым будут проведены дорожные работы. Завершить проект планируют к сентябрю 2022 года. Заказчиком выступит "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга". 

Как отметил губернатор Северной столицы, уже началась планомерная работа по созданию безбарьерной среды. Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли перейти через дорогу с комфортом, уровень поребрика понизят. 

Новые "зебры" появятся на перекрестке Кронштадской и Портовой улиц, на улице Дмитрия Устинова у дома № 1, на перекрестке улицы Ткачей и площади Культуры, на перекрестке улиц Маршала Тухачевского и Буренина, на 4-5 линии у дома № 45, а также на перекрестке 10-11 линии и набережной реки Смоленки, на Нижне-Каменской улице у дома 7, корпус 1, и на Дибуновской улице у дома № 10, в Петергофе на перекрёстке улиц Морского Десанта и Прудовой.

Ранее на Piter.tv: в период проведения фестиваля SPbTransportFest на дорогах города введут ограничения.

Фото: Pexels

Теги: безопасность пешеходов, дороги, пешеходные переходы, смольный, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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