К сентябрю в Петербурге появится 30 пешеходных переходов

Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли перейти через дорогу с комфортом, уровень поребрика понизят.

В Петербурге к осени появится 30 безопасных нерегулируемых пешеходных переходов. Их сделают в 12 районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Горожане сами выбирали адреса, по которым будут проведены дорожные работы. Завершить проект планируют к сентябрю 2022 года. Заказчиком выступит "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга".

Как отметил губернатор Северной столицы, уже началась планомерная работа по созданию безбарьерной среды. Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли перейти через дорогу с комфортом, уровень поребрика понизят.

Новые "зебры" появятся на перекрестке Кронштадской и Портовой улиц, на улице Дмитрия Устинова у дома № 1, на перекрестке улицы Ткачей и площади Культуры, на перекрестке улиц Маршала Тухачевского и Буренина, на 4-5 линии у дома № 45, а также на перекрестке 10-11 линии и набережной реки Смоленки, на Нижне-Каменской улице у дома 7, корпус 1, и на Дибуновской улице у дома № 10, в Петергофе на перекрёстке улиц Морского Десанта и Прудовой.

Ранее на Piter.tv: в период проведения фестиваля SPbTransportFest на дорогах города введут ограничения.

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