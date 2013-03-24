К сентябрю 2022 года в Петербурге введут в эксплуатацию восемь новых школ

Четыре объекта возводятся за счет средств городского бюджета и еще 4 – на деньги инвесторов.

В этом году к началу нового учебного года строители планируют сдать в эксплуатацию восемь школ в разных районах Петербурга. В новые общеобразовательные учебные заведения пойдут ребята из Приморского, Пушкинского, Колпинского и Красносельского районов. Все новые школы оборудованы бассейнами и спортзалами, современными столовыми комплексами. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Четыре объекта возводятся за счет средств городского бюджета и еще 4 – на деньги инвесторов. В Пушкинском, Приморском и Красногвардейском районах откроются сразу три крупные школы по 1375 мест каждая.

На средства бюджета к сентябрю также будет введено образовательное учреждение совмещенного типа в Приморском районе, рассчитанное на 170 мест в садике и 300 мест в начальной школе. Будет завершена реконструкция Лицея № 369 на 800 мест на улице Маршала Захарова в Красносельском районе.

За счет строительной компании "Охтинская перспектива" ГК ЦДС построен и уже введен в эксплуатацию совмещенный объект образования на Львовской улице. Он включает школу на 100 мест и детский сад на 165 мест.

ООО "ЛСТ Проджект" готовится ввести в эксплуатацию в августе 2022 года школу на 375 мест в Колпинском районе. Застройщик АО "ПрофСервис" рассчитывает сдать к середине августа школу на 825 мест на Орлово-Денисовском проспекте в Приморском районе.

Фото: Piter.tv