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К осени следующего года хотят отметить вторую смену в областных школах
Сегодня, 22:32
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smirenny

К осени следующего года хотят отметить вторую смену в областных школах

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Во вторую смену учатся менее 2% от общего числа школьников.

В пятницу, 5 июня, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал, что к осени 2021 года в школах региона планируют полностью убрать вторую смену. 

Он уточнил, что сейчас во вторую смену учатся всего 2% школьников, поэтому к следующему году эта проблема должна решиться. Ко всему прочему 20 школ находятся на стадии проектирования или строительства. В этом году сдадут 8 школ: 6 откроют свои двери к 1 сентября, а 2 к январю 2021 года.  

Ранее мы писали, что в Ленобласти выбрали лучшие школы и детские сады.

Фото: pixabay

Теги: вторая смена в школах, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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