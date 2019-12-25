К осени следующего года хотят отметить вторую смену в областных школах

Во вторую смену учатся менее 2% от общего числа школьников.

В пятницу, 5 июня, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал, что к осени 2021 года в школах региона планируют полностью убрать вторую смену.

Он уточнил, что сейчас во вторую смену учатся всего 2% школьников, поэтому к следующему году эта проблема должна решиться. Ко всему прочему 20 школ находятся на стадии проектирования или строительства. В этом году сдадут 8 школ: 6 откроют свои двери к 1 сентября, а 2 к январю 2021 года.

Ранее мы писали, что в Ленобласти выбрали лучшие школы и детские сады.

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