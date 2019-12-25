К концу дня в Петербурге может пойти снег

Днем же температура, скорее всего, не опустится ниже +8 градусов тепла.

В субботу, 28 марта, город на Неве ждет облачная с прояснениями погода. Об этом Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос", рассказал на своей странице в Facebook.

Синоптик также заметил, что погоду в Северной столице с этого дня начал определять приближающийся с северо-запада атмосферный фронт. Это значит, что облаков станет гораздо больше, а на севере начнутся дожди, которые местами перейдут в мокрый снег.

Днем температура, скорее всего, не опуститься ниже +8 градусов тепла, а вот атмосферное давление в течение дня будет падать и впервые за долгое время вернется в норму. Барометры покажут 760 миллиметров ртутного столба. Юго-западный ветер разгонится сегодня до 10 метров в секунду.

Ранее мы писали, что летом у Петербурга есть все шансы побить температурные рекорды.

Фото: Pixabay