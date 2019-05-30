КНР обвинила США в экономическом шовинизме и психологическом терроре

Такое заявление было сделано после очередного повышения пошлин на китайские товары.

Китай обвинил США в экономическом шовинизме и психологическом терроре. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй после очередного повышения пошлин на китайские товары. Об этом сообщает ТАСС.

Очередные американо-китайские переговоры по торговле, которые завершились в середине мая, ни к чему не привели. Америка в очередной раз решила поднять пошлины на китайские товары. Так, они повысились с 10 до 25 % на общую сумму около 200 млрд долларов. И это еще не конец.

Президент США Дональд Трамп приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся китайский импорт, который оценивается примерно в 300 млрд долларов. В ответ Пекин заявил, что с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов.

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