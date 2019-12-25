За все восемь лет работы в суде оказались 424 дела о сносе незаконных конструкций.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что ККИ представит Смольный в суде по исками о сносе "самостроев". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В 2016 году представители "самостроев" и представители Смольного создали прецедент. Стороны заключили мировое соглашение. С тех пор таких дел стало больше. Отмечается, что такой судебный итог не является легализацией объекта и это не прощение нарушителя.

Известно, что ха восемь лет в суде оказалось 424 дела о сносе незаконных конструкций.

Ранее мы сообщали о том, что на Московском проспекте и улице Крыленко ограничат движение в июне.

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