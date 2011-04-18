В Петербурге воссоздадут химическую лабораторию Михаила Ломоносова

В ближайшем будущем будет создан научно-образовательный центр "Ломоносов" для студентов.

На Васильевском острове в Петербурге планируют воссоздать химическую лабораторию Михаила Ломоносова. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Она находилась во дворе домов №41-45 на 2-ой линии.

Так, в 2020 году земельный участок был передан РГПУ им. Герцена в бессрочное пользование. На данный момент в образовательном учреждении находится на этапе разработки проект по созданию научно-образовательного центра и мемориального комплекса "Первая химическая лаборатория Ломоносова".

Лаборатория была построена в 1748 году при академии наук. В ней студенты проводили практические занятия и слушали лекции. Сотрудники института им. Герцена и Кунсткамеры намерены возродить историческое здание. Известно, что в ближайшем будущем будет создан научно-образовательный центр "Ломоносов", где будут проходить занятия.

Здание самой лаборатории воссоздадут по историческим материалам, которые предоставили сотрудники Кунсткамеры. Кроме того, новый проект будет содержать в себе чертежи самого Ломоносова. Более того, макет лаборатории сохранился в музее им. Ломоносова.

Известно, что в начале 19 века здание лаборатории было перестроено под жилой дом, который в конце Великой Отечественной войны был разобран.

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Фото: Twitter / @npkopaneva