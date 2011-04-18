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В Петербурге воссоздадут химическую лабораторию Михаила Ломоносова
Сегодня, 19:43
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В Петербурге воссоздадут химическую лабораторию Михаила Ломоносова

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В ближайшем будущем будет создан научно-образовательный центр "Ломоносов" для студентов.

На Васильевском острове в Петербурге планируют воссоздать химическую лабораторию Михаила Ломоносова. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Она находилась во дворе домов №41-45 на 2-ой линии. 

Так, в 2020 году земельный участок был передан РГПУ им. Герцена в бессрочное пользование. На данный момент в образовательном учреждении находится на этапе разработки проект по созданию научно-образовательного центра и мемориального комплекса "Первая химическая лаборатория Ломоносова". 

Лаборатория была построена в 1748 году при академии наук. В ней студенты проводили практические занятия и слушали лекции. Сотрудники института им. Герцена и Кунсткамеры намерены возродить историческое здание. Известно, что в ближайшем будущем будет создан научно-образовательный центр "Ломоносов", где будут проходить занятия. 

Здание самой лаборатории воссоздадут по историческим материалам, которые предоставили сотрудники Кунсткамеры. Кроме того, новый проект будет содержать в себе чертежи самого Ломоносова. Более того, макет лаборатории сохранился в музее им. Ломоносова. 

Известно, что в начале 19 века здание лаборатории было перестроено под жилой дом, который в конце Великой Отечественной войны был разобран. 

Ранее мы писали, что петербуржцы обеспокоены аварийным состоянием Дома архитектора Брюллова.

Фото: Twitter / @npkopaneva

Теги: васильевский остров, лаборатория, ломоносов, музей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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