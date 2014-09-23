КГИОП обратился в полицию из-за сноса бань Недлер

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также проявил интерес к данной ситуации, поручив провести проверку в рамках уголовного дела о порче объектов культурного наследия.

Комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в правоохранительные органы по поводу сноса комплекса зданий, где находились торговые бани братьев Недлер на проспекте Обуховской обороны, согласно информации, представленной в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского* от 3 октября.

Демонтажные работы начались в конце сентября. Хотя историческое здание формально не имеет статус охраны, в августе прошло обращение о его включении в реестр объектов культурного наследия. У комитета есть 90 дней для принятия решения о дальнейшей судьбе здания. Позже стало известно о негативном вердикте КГИОП, который до сих пор не имеет юридической силы, так как документ проходит антикоррупционную экспертизу.

С учетом произведенных работ в отношении здания, КГИОП направил заявление в УМВД России по Невскому району о возможном административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.13 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафы могут составлять до 200 тысяч рублей для физлиц и до 5 миллионов для юридических лиц. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также проявил интерес к данной ситуации, поручив провести проверку в рамках уголовного дела о порче объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что здание старейшей ТЭЦ Петербурга переделают под торговые помещения, ресторан и офисы.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС

* внесен Минюстом в реестр иноагентов