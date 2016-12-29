КАД-2 в Петербурге будут строить после 2020 года

Власти собираются сделать это до тех пор, пока трафик на КАД не станет слишком большим.

Строительство второй кольцевой автодороги в Петербурге начнут после 2020 года. Об этом на церемонии открытия участка трассы "Сортавала" заявил министр транспорта России Максим Соколов.

По словам чиновника, КАД-2 необходимо сделать, "пока трафик по КАД не достиг запредельного уровня". Соколов отметил, что самым очевидным и дешевым решением станет бетонная дорога А-120 ("Санкт-Петербургское южное полукольцо").

Игорь Левитин, помощник президента России, подчеркнул, что вокруг нынешней кольцовой строится большое количество домов.

"Я сегодня проехал по КАД и увидел, как много вокруг нее строится жилья. При проектировании дороги мы договаривались, что подключений не будет. Строительство таких микрорайонов требует совместных усилий города и области, чтобы жители этих домов не стояли в пробках", — передает "Фонтанка" слова чиновника.

Фото: instagram.com/anton_sumenkov