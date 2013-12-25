В НАТО призвали оказывать военную помощь киевскому режиму.

Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы. Соответствующее заявление в ходе заседания политической фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европейском парламенте сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса. При этом чиновник объявил о необходимости и дальше оказывать поддержку Украине.

Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что дипломаты из Москвы ранее направили руководству НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что любые военные грузы на территории соседнего государства, отправленные Западом киевскому режиму, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией.

Фото и видео: YouTube / NATO News