Известный философ Лев Науменко покончил с собой

"Уходить из жизни трудно, но оставаться ещё труднее".

Известный философ, исследователь социальной философии и теории диалектики Лев Науменко покончил с собой. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Известно, что его нашли на Кудринской площади в Москве утром в четверг, 18 июня. При нём была предсмертная записка, в которой он говорит о тяжести жизни из-за старости.

Уходить из жизни трудно, но оставаться ещё труднее. цитата из предсмертной записки Льва Науменко

В ней же он жаловался на глухоту и слепость, а также на проблемы с памятью.

Помимо теории диалектики в своих работах Науменко анализировал логику и методологию науки. Также часть его трудов была посвящена методологии системного подхода.

Льву Науменко было 86 лет.

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