Известные петербуржцы рассказали о своих школьных годах

Вспомнили прошлое музыканты Эдмунд Шклярский и Билли Новик и депутат Виталий Милонов.

Известные петербуржцы рассказали о своем школьном прошлом. Беседовал с музыкантами Эдмундом Шклярским и Билли Новиком и депутаом Виталием Милоновым "Петербургский дневник".

По словам Новика, тот не очень любил учиться, ему не нравилась школа. Весь его дневник был исписан учительскими заметками и разрисован самим музыкантом. Мужчина признался, что в школе царила дедовщина и насилие со стороны сверстников, школьные годы музыкант назвал выживанием. Особо ненавистным предметом для него оказалась математика.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что не мог похулиганить в школе, поскольку его мама трудилась в учреждении завучем, однако школьное время считает замечательным.

Я никогда не менял школу и все время проучился в одной. Это школа на Шпалерной улице, она до сих пор там стоит – школа № 185. В советские годы она была с английским уклоном. И английский язык был моим любимым предметом, в годы учебы я освоил профессию гида-переводчика. Виталий Милонов

Вокалист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский вспомнил, что школьником был неугомонным и часто подделывал подпись родителей в дневнике. Также музыкант признался, что улыбался, пока учительница яростно его ругала. Теперь Шклярский понимает, что у учителей непростая работа и им "надо за вредность давать молоко".

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