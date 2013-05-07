Измененный из-за розлива воды на Седова маршрут автобуса №8 восстановили

Для устранения причины понадобилось около полутора часов.

В воскресенье, 18 апреля, движение общественного автобуса №8 изменили из-за разлива воды на улице Седова. Об этом сообщили в телеграм-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

В настоящий момент движение автобусов восстановлено. Для устранения причины понадобилось около полутора часов.

Ранее Piter.tv писал, что с 1 по 9 мая рельсовый автобус "Орлан" будет соединять Петрозаводск и Сортавалу, а между Петербургом и горным парком "Рускеала" пустят дополнительную "Ласточку". Туристы смогут отправиться из Сортавалы в Рускеалу и обратно на дополнительном ретропоезде "Рускеальский экспресс".

Фото: Piter.TV

