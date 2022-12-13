Четыре автобуса сменят маршрут из-за пожара на Магнитогорской

Речь идёт об автобусах № 5, 123, 137 и 185.

В четверг, 18 мая, после пожара на Магнитогорской улице в Красногвардейском районе Петербурга временно изменены маршруты четырёх автобусов. Об этом информирует пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идёт об автобусах № 5, 123, 137 и 185. Так, автобус №5 будет следовать по привычному маршруту до Красногвардейской площади, далее по Комаровскому мосту, проспекту Шаумяна, мосту Шаумяна, до Заневского проспекта и вновь по стандартному маршруту. На обратном пути общественный транспорт проследует по Заневскому проспекту, проспекту Шаумяна, мосту Шаумяна, а затем выйдет на Красногвардейскую площадь и вновь окажется на привычном маршруте.

Автобусы № 123,137,185 едут по обычному пути до Гранитной улицы, далее заезжают на Заневский проспект, проспект Шаумяна, мост Шаумяна, Магнитогорскую улицу и проспект Энергетиков, а затем возвращаются на свою трассу.

В обратном направлении они следуют по проспекту Энергетиков, Магнитогорской улице, проспекту Шаумяна, мосту Шаумяна, Заневскому проспекту, а затем снова выходят на свою трассу.

Ранее мы сообщили о том, что на время проведения фестиваля SPbTransportFest свои маршруты изменят 4 петербургских автобуса.

Фото: Piter.TV