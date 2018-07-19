Издание Times создало обложку журнала с Путиным и Трампом

Американский художник создал портрет Путампа.

Американский журнал Times подготовил обложку для свежего номера, на котором совмещена фотография Дональда Трампа и Владимира Путина. В печать новина выйдет 30 июля.

Сейчас читателям представляется возможность посмотреть короткий ролик, на котором видно, как лицо американского лидера превращается в лицо российского президента.

Представители издания уточняют, изображение создал художник Нэнси Бурсон. Идея такой обложки возникла в связи с историческим событием – первые официальные переговоры лидеров России и США в Хельсинки.

Сам художник пояснил, что главная его задача показать схожесть Путина и Трампа.

Ранее мы сообщали: Трамп о встрече с Путиным: "мы поладили, что сильно взволновало ненавистников".

Видео: Twitter - TIME