Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 18:06
0
Shdaria
156
Код вставки плеера

Издание Times создало обложку журнала с Путиным и Трампом

0
 
 

Американский художник создал портрет Путампа.

Американский журнал Times подготовил обложку для свежего номера, на котором совмещена фотография Дональда Трампа и Владимира Путина. В печать новина выйдет 30 июля.

Сейчас читателям представляется возможность посмотреть короткий ролик, на котором видно, как лицо американского лидера превращается в лицо российского президента.

Представители издания уточняют, изображение создал художник Нэнси Бурсон. Идея такой обложки возникла в связи с историческим событием – первые официальные переговоры лидеров России и США в Хельсинки. 

Сам художник пояснил, что главная его задача показать схожесть Путина и Трампа. 

Ранее мы сообщали: Трамп о встрече с Путиным: "мы поладили, что сильно взволновало ненавистников"

Видео: Twitter - TIME

Теги: журнал тайм , новости россии , путамп , путин трамп на обложке , трутин
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5