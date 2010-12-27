Трамп о встрече с Путиным: "мы поладили, что сильно взволновало ненавистников"

Американский лидер Дональд Трамп выразил свои впечатления от первой официальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным у себя в Twitter.
Мы поладили, что сильно взволновало ненавистников, которые ожидали увидеть боксерский поединок.
Дональд Трамп
Также президент США уверяет, что от встречи с Путиным стоит ждать "больших результатов" для всего мира. "В то время, как саммит НАТО в Брюсселе признан триумфом, так как страны-члены выделили миллиарды на ускорение темпов роста, переговоры с Россией по итогу могут оказаться еще большим успехом", - добавил он.
Отметим, что Владимир Путин согласился помочь Америке в вопросе с Северной Кореей.
Отношения хорошие, и процесс продвигается. Спешки нет, санкции остаются. Заметная выгода и яркое будущее ожидают Северную Корею в конце.
Президент США