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Трамп о встрече с Путиным: "мы поладили, что сильно взволновало ненавистников"
Вчера, 14:26
0
Shdaria
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Трамп о встрече с Путиным: "мы поладили, что сильно взволновало ненавистников"

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Дональд Трамп до сих пор под впечатлением от встречи с Путиным.

Американский лидер Дональд Трамп выразил свои впечатления от первой официальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным у себя в Twitter.

Мы поладили, что сильно взволновало ненавистников, которые ожидали увидеть боксерский поединок.

Дональд Трамп

Также президент США уверяет, что от встречи с Путиным стоит ждать "больших результатов" для всего мира.  "В то время, как саммит НАТО в Брюсселе признан триумфом, так как страны-члены выделили миллиарды на ускорение темпов роста, переговоры с Россией по итогу могут оказаться еще большим успехом", - добавил он. 

Отметим, что Владимир Путин согласился помочь Америке в вопросе с Северной Кореей.

Отношения хорошие, и процесс продвигается. Спешки нет, санкции остаются. Заметная выгода и яркое будущее ожидают Северную Корею в конце.

Президент США

Теги: встреча путина трампа , переговоры , путин трамп , хельсинки
Категории: Лента новостей Новости России

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