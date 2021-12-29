Сотрудник кафе уволен с места работы.

Избитый охранником в Шерегеше тревел-блогер рассказал о причинах конфликта. Известно, что конфликт возник на территории местного кафе "Пуля". По социальным сетям распространился ролик, на котором пользователи Интернета признали в пострадавшем мужчине известного блогера по имени Вова Ветер. Сотрудник заведения нанес молодому человеку несколько ударов под ребра, а затем выпустил в лицо струю из газового баллончика.

Известно, что блогеру запрещен из-за его поведения вход в некоторых курортные базы и бары. При этом за ситуацию с Ветром охранника данного конкретного учреждения все же лишили рабочего места.

По слова пострадавшего, проблема с сотрудником кафе возникла из-за того, что турист пришел туда со своим чаем. Охранник попросил "убрать свой самовар", после чего посетитель выполнил эту просьбу. Когда он убирал поднос, то случайно запачкал стол. Это и вызвало агрессию со стороны охранника. После словесной ссоры конфликт перерос в физическое насилие. По данным ТГ-каналов, в настоящее время у блогера сломано ребро и травмировано легкое. Он обратился за помощью в правоохранительные органы.

Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск.

Фото и видео: Telegram / SHOT