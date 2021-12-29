Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в розыск

Мужчина попал в базу МВД по статье УК РФ.

Блогера-миллионника Хизу и его PR-директора объявили в уголовный розыск. Соответствующая информация приведена в официальной базе министерства внутренних дел. На Хизри Запирова в социальной сети Instagram подписано около 8 млн человек.

Хизри Запиров, место рождения: Республика Дагестан, 13.11.1995 г. р., разыскивается по статье УК. база МВД РФ

Российский блогер снимает и публикует в Instagram-аккаунте пранки, а также быструю езду на дорогих автомобилях. Сведений о его местоположении на данный момент нет. В розыск вместе со своим начальником попала Лусик Карапетян. Она также может быть причастна к обвинениям по УК РФ. Однако конкретные статьи расследования не указываются полицией.

Напомним, что последнее выложенное блогером видео о пранке над популярным в Интернете Мурадом из службы такси. Мужчина якобы обманул водителя и не заплатил ему деньги.

Российского блогера-гонщика арестовали на 11 суток.

Фото: Instagram / khiza_13