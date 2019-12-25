Избирком Петербурга зарегистрировал список партии "Новые люди" на выборах в Заксобрание

Городская избирательная комиссия закончила проверку подписей в поддержку партии "Новые люди". Решение - в пользу новых для Петербурга политиков. ГИК зарегистрировал список партии на выборах в Законодательное собрание Северной столицы.

Партия "Новые люди" смогла собрать 25 тысяч подписей в поддержку списка, но в Горизбирком сдала чуть больше 21 тысячи. Как объяснили политики, отбирали только лучшие листы, которые нельзя было забраковать из-за помарок или недочетов. Проверка в комиссии показала: отобрали действительно лучшее, процент выявленного брака - минимальный. Большинством голосов члены комиссии утвердили список "Новых людей". Против выступили только представитель "Единой России", а также поддержавшая ее старая оппозиция - КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблоко".

Возглавляет список партии на петербургских выборах предприниматель Дмитрий Павлов. Вместе с ним в общегородскую часть списка включены экс-судья Уставного суда Ольга Герасина, председатель петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Панов и руководитель местного отделения "Новых людей" Ксения Горячева.

В партии рассказали, что сбор подписей вышел сложным, но очень интересным. Этот процесс позволил кандидатам лично представить петербуржцам инициативы "Новых людей". Одно из предложений - отказ депутатов от зарплат. По мнению политиков, петербургские парламентарии должны работать на общественных началах.

Депутат должен идти в парламент уже состоявшимся человеком, по велению сердца, из-за желания что-то изменить в городе, а не улучшить свое финансовое положение. Отказ от зарплат поможет вернуть депутатам общественное доверие и высокий статус народных избранников. К тому же, тогда в парламенте будут трудиться профессионалы из разных сфер. Другие региональные парламенты уже давно перешли к подобной практике, — заявил Павлов.

В подтверждение этой инициативы и на заседание Горизбиркома по регистрации списка лидеры "Новых людей" приехали на велосипедах. По мнению политиков, депутаты должны отказаться не только от зарплат, но и многочисленных представительских расходов. При этом в команде "Новых" действительно много представителей разных профессий - эколог, врач, специалист по налогообложению, предприниматели и другие эксперты.

Люди видят, что мы идем в ЗакС командой профессионалов и у нас есть свежие идеи. А главное, что мы хотим решать накопившиеся десятилетиями проблемы Петербурга. Городской парламент нуждается в тех, кто готов взять на себя ответственность, кто не будет прятаться за "неудобными" вопросами горожан, — говорит Дмитрий Панов.

Трудно не согласиться, что для политического объединения, которое появилось в марте 2020 года, с первой же попытки пройти подписной фильтр в городе с максимально конкурентной политической средой — это большой успех. Политолог Илья Гращенков ранее отмечал, что поддержка продолжает расти, так как "Новых люди" "выступают со свежими идеями и инициативами в отличие от других партий, отыгрывающих повестку прошлого".

Четверка лидеров спиcка: Дмитрий Панов, Ольга Герасина, Ксения Горячева и Дмитрий Павлов

"Новые люди" не только идут создавать фракцию в петербургском парламенте, но и борются за места в Государственной Думе. Выборы и в федеральный, и в региональный парламенты состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года. Кроме "Новых людей" в них примут участие "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, РПСС, "Партия Роста", "Яблоко" и другие партии.

Фотографии предоставлены партией "Новые люди"