Подросток избил сверстника ручкой от покупательской тележки на Богатырском проспекте

Жестокий поступок засняли на видео. Судя по всему, на восьмиклассника решили напасть ради забавы.

Вечером среды, 2 ноября, в ходе мониторинга СМИ сотрудники УМВД Приморского района обнаружили в соцсетях видео, на котором подросток избивает сверстника предметом, похожим на палку. Как стало известно Piter.TV, парень демонстрировал жестокость на глазах своих друзей ради забавы.

Оперативники установили, что запись была сделана вечером 31 сентября на Богатырском проспекте после того, как 14-летний школьник вышел из дома на прогулку со своими друзьями. Во дворе они встретили незнакомых молодых людей, один из которых, решив пошутить, достал из сумки молоток для разбивания стекла в транспорте и покрутил им перед лицом 15-летнего мальчика из "вражеской" компании. Судя по всему, просьбы подростка не применять силу только раззадорили хулиганов – один из товарищей передал ручку от покупательской тележки, которой и были нанесены удары по ногам и шее оппонента.

Все происходящее было записано на видео, которое позже анонимно выложили в соцсети. Известно, что нападавший проживает в благополучной, полной семье, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик-аутист выпал из окна на 4-й Красноармейской улице.

Видео: Telegram / Mash на Мойке