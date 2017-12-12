13 декабря в Петербурге ожидается наводнение.

МЧС объявило штормовое предупреждение. Могут перекрыть дамбу.

Ночью в Санкт-Петербурге обещают резкое возрастание уровня воды в Неве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Вода в реке может подняться до +130-+160 см. Днем она понизится до +100 -+130 см. Служба предупредила жителей и гостей города о том, что на набережных из-за штормового предупреждения могут быть проведены работы по возведению защитных сооружений. Ветер достигнет 18 метров в секунду.

Также может быть приведен в действие Комплекс Защитных Сооружений города. Спасатели настоятельно рекомендуют убрать вещи с балкона, машину поставить в гараж или вдали от деревьев, а также обходить на улице шаткие конструкции и рекламные щиты.