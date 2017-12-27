В Петербурге открыли дамбу: угроза наводнения прошла

Затворы дамбы Петербурга полностью открыли в понедельник, 8 января. Угроза наводнения в городе миновала.

В понедельник, 8 января, в Северной столице нормализовалась погода. Городу больше не грозит наводнение, поэтому затворы дамбы полностью открыли.

В Дирекции комплекса защитных сооружений уточнили, что затворы судопропускных и водопропускных сооружений открыли в восемь утра. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру возобновили.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. Накануне в городе дул сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. А ночью в городе пошел снег и началась метель.

Видео: Piter.tv