Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Сегодня, 11:56
0
Asyaromanenkova
660
Код вставки плеера

В Петербурге открыли дамбу: угроза наводнения прошла

0
 
 

Затворы дамбы Петербурга полностью открыли в понедельник, 8 января. Угроза наводнения в городе миновала.

В понедельник, 8 января, в Северной столице нормализовалась погода. Городу больше не грозит наводнение, поэтому затворы дамбы полностью открыли.

В Дирекции комплекса защитных сооружений уточнили, что затворы судопропускных и водопропускных сооружений открыли в восемь утра. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру возобновили.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. Накануне в городе дул сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. А ночью в городе пошел снег и началась метель.

Видео: Piter.tv

Теги: наводнение в спб , новости спб
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5