Из-за погодных условий авиарейсы "Петербург – Казань" отправились на запасные аэродромы

Несколько рейсов, которые должны были лететь из Петербурга и Москвы в Казань, направили на запасные аэродромы. Об этом сообщили в ТАСС.
Один самолет отправился во Внуково, еще два — на запасные аэродромы в Самару. Рейсы пришлось задержать из-за неблагоприятных метеоусловий. Сейчас в Казани задувает боковой ветер, порывы которого достигают 15 м/с. На Северную столицу тоже надвигается шторм, из-за которого в регионе начнется снегопад.
Также самолеты перед вылетом необходимо обработать противообледенительной жидкостью. Данная процедура тоже влияет на задержку отправления.
В Казани тоже задерживаются рейсы. В аэропорту пассажиры ждут, когда объявят посадку/
Ранее на Piter.tv: в Пулково задерживаются восемь рейсов на отправление.
Фото: Pxhere
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