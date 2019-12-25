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Из-за погодных условий авиарейсы "Петербург – Казань" отправились на запасные аэродромы
Сегодня, 19:46
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Из-за погодных условий авиарейсы "Петербург – Казань" отправились на запасные аэродромы

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Отправление пришлось задержать из-за неблагоприятных метеоусловий.

Несколько рейсов, которые должны были лететь из Петербурга и Москвы в Казань, направили на запасные аэродромы. Об этом сообщили в ТАСС.

Один самолет отправился во Внуково, еще два — на запасные аэродромы в Самару. Рейсы пришлось задержать из-за неблагоприятных метеоусловий. Сейчас в Казани задувает боковой ветер, порывы которого достигают 15 м/с. На Северную столицу тоже надвигается шторм, из-за которого в регионе начнется снегопад.

Также самолеты перед вылетом необходимо обработать противообледенительной жидкостью. Данная процедура тоже влияет на задержку отправления.

В Казани тоже задерживаются рейсы. В аэропорту пассажиры ждут, когда объявят посадку/

Ранее на Piter.tv: в Пулково задерживаются восемь рейсов на отправление.

Фото: Pxhere

Теги: авиасообщение, метель, отмена рейсов, погода, пулково, самолеты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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