Из-за погодных условий авиарейсы "Петербург – Казань" отправились на запасные аэродромы

Отправление пришлось задержать из-за неблагоприятных метеоусловий.

Несколько рейсов, которые должны были лететь из Петербурга и Москвы в Казань, направили на запасные аэродромы. Об этом сообщили в ТАСС.

Один самолет отправился во Внуково, еще два — на запасные аэродромы в Самару. Рейсы пришлось задержать из-за неблагоприятных метеоусловий. Сейчас в Казани задувает боковой ветер, порывы которого достигают 15 м/с. На Северную столицу тоже надвигается шторм, из-за которого в регионе начнется снегопад.

Также самолеты перед вылетом необходимо обработать противообледенительной жидкостью. Данная процедура тоже влияет на задержку отправления.

В Казани тоже задерживаются рейсы. В аэропорту пассажиры ждут, когда объявят посадку/

Ранее на Piter.tv: в Пулково задерживаются восемь рейсов на отправление.

Фото: Pxhere