Из-за ошибки строителей жители Мурино остались без света

Отключение произошло в 10 утра, однако, к вечеру всем потребителям ЛОЭСК электричество вернули.

С утра жители 17 многоэтажек Мурино остались без электричества. На одной из строительных площадок рабочие перерубили кабель. Однако, специалисты ЛОЭСК оперативно вернули свет почти во все дома. Об этом Piter.TV сообщил пресс-секретарь ЛОЭСК.

По нашим данным, в Западном Мурино электричество восстановлено. Утром на стройплощадке повредили кабель, поэтому отключились пять наших трансформаторных подстанций. Они запитаны по двум категориям надежности, это значит, что при отключении одного источника питания, происходит переключение на второй. Наши специалисты подали свет в дома достаточно быстро. Любовь Румянцева, пресс-секретарь ЛОЭСК

В ЛОЭСК отметили, что у всех их потребителей свет уже есть. Если кому-то свет еще не вернули, то, скорее всего, они находятся в ведении другой компании.

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