Из-за коронавируса петербуржцы стали чаще впадать в депрессию

Основная причина эмоциональных срывов - негативная непроверенная информация о COVID-19.

Пандемия повлияла на увеличение пациентов с психическими расстройствами. Об этом 12 февраля на пресс-конференции в Северной столицы сообщила специалист центра имени Бехтерева в Петербурге Татьяна Караваева.

По информации врача, в начале карантина увеличилось количество пациентов, страдающих тревожными расстройствами. На это повлияла неопределенность и неожиданные изменения в жизни. Люди жаловались на панические атаки.

Во время второй волны пандемии пациенты приходили к специалистам уже из-за депрессий. По мнению Татьяны Караваевой, данное заболевание возникает из-за "переработки происходящих событий". Основная причина расстройства - потоки негативной непроверенной информации. Еще один повод для волнения – переживания из-за вакцинации. Люди не могут решить, нужна ли она им.

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Фото: Piter.tv