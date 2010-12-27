Из-за долгов по электричеству без света остались 20 тысяч петербуржцев

"Петроэлектросбыт" наказал отключением электричества 20 тысяч петербуржцев, на очереди - еще семь тысяч.

Компания "Петроэлектросбыт" отключила электричество 20 тысячам петербуржцам. К таким мерам привели систематические долги жителей за свет. Данные предоставлены за 2017 год.



Действия сотрудников компании не возымели соответствующий эффект: к данному моменту, с начала 2018 года предупреждения о возможном отключении получили еще семь тысяч абонентов. Однако, представители организации отметили, что при получении первого же предупреждения, большинство ответственных горожан все же гасят задолженности. Из семи тысяч вернули деньги около 60 процентов петербуржцев. По данным "Петроэлектросбыта", временное отключение остается наиболее действенной мерой борьбы с неплательщиками.



Меньшинство не реагирует даже на судебные разбирательства, арест имущества и ограничения в передвижении по стране и за ее пределами. В случае игнорирования предупреждений, дела этих граждан будут переданы коллекторам.

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