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Из украинского плена благодаря переговорам вернулись девять российских военнослужащих
Сегодня, 16:38
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Из украинского плена благодаря переговорам вернулись девять российских военнослужащих

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Сейчас бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Из украинского плена вернулись девять российских военных. Их удалось спасти благодаря переговорам. Об этом сообщили в Минобороны. 

Сейчас бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Москву, где военнослужащими займутся столичные медики. 

Добавим, что на этой неделе в Минобороны рассказали о возвращении 85 пленных.

Ранее на Piter.tv: Минобороны заявило о предотвращении атаки ВСУ на село в ЛНР на купянском направлении.

Фото: Pxhere

Теги: возвращение пленных, переговоры, плен, сво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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