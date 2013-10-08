Из украинского плена благодаря переговорам вернулись девять российских военнослужащих

Сейчас бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Из украинского плена вернулись девять российских военных. Их удалось спасти благодаря переговорам. Об этом сообщили в Минобороны.

Сейчас бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Москву, где военнослужащими займутся столичные медики.

Добавим, что на этой неделе в Минобороны рассказали о возвращении 85 пленных.

Ранее на Piter.tv: Минобороны заявило о предотвращении атаки ВСУ на село в ЛНР на купянском направлении.

Фото: Pxhere