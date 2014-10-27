В Колпинском районе ученик выпрыгнул со второго этажа, чтобы сбежать из школы

Нежелание находиться в учебном заведении толкнуло школьника на побег через окно.

В Колпинском районе 13-летний мальчик выпал из окна. Об этом инциденте 21 сентября сообщили доктора детской больницы. Таким способом парень хотел сбежать из учебного заведения для трудных подростков.

Пострадавшего госпитализировали поздно ночью сразу после падения. По словам педагогов, мальчик пытался вылезти в окно со второго этажа. Его попытка оказалась менее удачной, чем он рассчитывал. Юноша получил несколько переломов и черепно-мозговую травму, а также ссадины по всему телу. Состояние пациента врачи оценивают как тяжелое.

Полиция начала проверку по данному происшествию.