Обстановка в селах Романовка и Смелом налаживается.

Из подтопленных ливнями домов в Приамурье уходит вода. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления ГУ МЧС. В экстренном ведомстве пояснили, что вода покидает придворовые территории и здания в селах Романовка и Смелое Амурской области. Ранее в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за дождевого паводка.

В селе Смелое Октябрьского района вода ушла из всех подтопленных 29 жилых домов, из 29 придворовых территорий освободилось от воды уже 27. В Романовке также отмечается положительная динамика сообщение ГУ МЧС по региону

Напомним, что в Октябрьском районе за 12 часов выпало 42 мм осадков. Паводок оставил подтопленными 29 зданий и 29 придворовых территорий. В Романовке пострадали 7 жилых домов и 37 придворовых территорий. В настоящее время почти все эвакуированные сельские жители вернулись в дома. В пунктах временного размещения остаются только четверо жителей Романовки.

В МЧС рассказали, что по улицам Смелого можно проехать на всех видах транспорта, в Романовке - исключительно на технике высокой проходимости. На месте работают спасатели, задействованные в ликвидации последствий стихии. К работам привлечены 71 человек и 16 единиц спецтехники.

В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в террористическую организацию.