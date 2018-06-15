В Петербурге из квартиры на Наставников госпитализировали отравившегося четырёхмесячного малыша. Об это Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 декабря. У малыша диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом. В ведомстве уточнили, что ребенка привезли в больницу в состоянии средней тяжести.
По словам матери ребнка, во время кормления она заметила, что малыш тяжело дышал и побледнел. Родителей задержали полицейские и составили на них протоколы об административном правонарушении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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