Мать ребёнка рассказала полицейским, что около семи часов вечера после кормления заметила задержку дыхания и бледность у малыша.

В Петербурге из квартиры на Наставников госпитализировали отравившегося четырёхмесячного малыша. Об это Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 декабря. У малыша диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом. В ведомстве уточнили, что ребенка привезли в больницу в состоянии средней тяжести.

По словам матери ребнка, во время кормления она заметила, что малыш тяжело дышал и побледнел. Родителей задержали полицейские и составили на них протоколы об административном правонарушении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV