В Веселом Поселке трехлетний мальчик отравился средством от тараканов

Ребенку чудом удалось выжить, но состояние тяжелое

В Петербурге врачи спасают жизнь трехлетнего мальчика, который по недосмотру родителей наелся яда, которым травят тараканов. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно, ребенка привезли в Пятую детскую горбольницу вечером воскресенья, 20 августа, с симптомами отравления. Ребенок проживает с родителями в квартире на Искровском проспекте.

Родители малыша рассказали, что он поел отравы около 18.40 и они сразу же вызвали скорую помощь; жизни мальчика, по оценкам врачей, ничто не угрожает.

Семья, в которой растет ребенок, считается благополучной. До сих пор в поле зрения органов опеки или полиции она не попадала.

Видео: архив