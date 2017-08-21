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В Веселом Поселке трехлетний мальчик отравился средством от тараканов

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Ребенку чудом удалось выжить, но состояние тяжелое

В Петербурге врачи спасают жизнь трехлетнего мальчика, который по недосмотру родителей наелся яда, которым травят тараканов. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. 

Как стало известно, ребенка привезли в Пятую детскую горбольницу вечером воскресенья, 20 августа, с симптомами отравления. Ребенок проживает с родителями в квартире на Искровском проспекте. 

Родители малыша рассказали, что он поел отравы около 18.40 и они сразу же вызвали скорую помощь; жизни мальчика, по оценкам врачей, ничто не угрожает. 

Семья, в которой растет ребенок, считается благополучной. До сих пор в поле зрения органов опеки или полиции она не попадала. 

Видео: архив 

Теги: отравление , отравление ядом , петербург , ребенок отравился
Категории: Происшествия Новости СПб

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