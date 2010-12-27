В горевшей квартире в Орехово нашли тело женщины

Личность погибшей определить не удалось.

В Приозерском районе, недалеко от железнодорожной станции Орехово, утром 8 ноября горела квартира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, пожарным удалось ликвидировать за час.

Сообщение о возгорании поступило в 7:28 утра. Горела квартира на Вокзальной улице, 5. Бригада пожарных в составе восьми человек и двух единиц техники тутже приехала на место и обнаружила горевшую обстановку площадью два квадратных метра. В 8:20 пламя удалось ликвидировать.

После пожара в квартире был обнаружен труп женщины. Личность, а также точную причину смерти определить не удалось.

Ранее мы сообщали, что в пожаре во Всеволожске, произошедшем накануне, погиб человек.

Фото: Piter.TV