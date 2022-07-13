Из духовки в квартире жителя Чехова изъято 435 свёртков с наркотиком

Полиция остановила канал распространения запрещенных веществ в Подмосковье.

Из духовки в квартире задержанного жителя Чехова российские правоохранительные органы изъяли 435 свёртков с наркотиком. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции по Московской области. Под подозрение попал ранее судимый, 39-летний мужчина. Полиция задержала его на одной из улиц города. Согласно сведениям от профильного ведомства, злоумышленник планировал сбыть в Подмосковье крупную партию "синтетики". В ходе его личного досмотра и обыска помещения, в котором он проживает, эта информация подтвердились. При себе у местного жителя находилось восемь свёртков с запрещенными веществами. Ещё 435 пакетиков с аналогичным содержимым оперативники обнаружили в жилище подозреваемого.

Согласно проведённой экспертизе, в трёх свёртках находился метадон. Исследование остального изъятого вещества продолжается. пресс-служба МВД РФ

Фигурант расследования отмечает, что предложение о занятии криминальным бизнесом нашёл в сети Интернет и планировал заработать на сбыте наркотического вещества. В его отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа