Из Петербурга в Иран запускают прямые рейсы

В настоящее время между Тегераном и Москвой курсируют 11 рейсов.

В ближайшее время появятся прямые рейсы из Петербурга в Иран. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на заместителя министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгара Шалбафияна.

Политик порекомендовал россиянам побывать во всех городах Ирана, поскольку в каждом субъекте страны есть уникальные достопримечательности, рассказывающие о культуре и истории народа.

В настоящее время между Тегераном и Москвой курсируют 11 рейсов.

Ранее на Piter.tv: из Петербурга в Азербайджан запустят два прямых рейса в этом сезоне.

Фото: Piter.tv