Уходящий на восток циклон заберет из Петербурга тепло

Сегодня в городе пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. К вечеру образуется гололедица.

В пятницу, 26 ноября, влияние на погоду в Петербурге продолжит оказывать циклонический вихрь. Однако по мере его продвижения на восток в городе будет становиться холоднее. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, небо над Петербургом сегодня закроет плотная пелена облаков. В городе пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. К вечеру образуется гололедица.

Столбики термометров покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -1…+4. В течение дня температура воздуха будет постепенно понижаться. Ветер подует с юго-запада, с переходом на северо-запад. Порывы достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

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