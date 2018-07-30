Из торгового центра "Мега Парнас" эвакуировали посетителей

В понедельник 30 июля, в торговом центре "Мега Парнас" эвакуировали посетителей. По радиосвязи сотрудники комплекса попросили сохранять спокойтвие, и отойти от здания на безопастное расстояние.
Как сообщают очевидцы, торговый центр закрыли по техническим причинам.
Все там в порядке, окурок кто-то не потушил, рассказывает посетитель Меги
В течении часа сотрудники объекта провели проверку. Сейчас посетителей вновь запустили.
Ранее мы писали о том, что торговый центр "Светлановский" на проспекте Энгельса закрывают.
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