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Из торгового центра "Мега Парнас" эвакуировали посетителей

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Очевидцы сообщают, что торговый центр закрыли по техническим причинам.

В понедельник 30 июля, в торговом центре "Мега Парнас" эвакуировали посетителей. По радиосвязи сотрудники комплекса попросили сохранять спокойтвие, и отойти от здания на безопастное расстояние. 

Как сообщают очевидцы, торговый центр закрыли по техническим причинам.

Все там в порядке, окурок кто-то не потушил, рассказывает посетитель Меги 

В течении часа сотрудники объекта провели проверку. Сейчас посетителей вновь запустили.

Ранее мы писали о том, что  торговый центр "Светлановский" на проспекте Энгельса закрывают

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Теги: мега парнас эвакуация , петербург
Категории: Происшествия Новости СПб

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