Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге эвакуируют "Мега Парнас": появились фото
Сегодня, 14:58
0
Butenko
33

В Петербурге эвакуируют "Мега Парнас": появились фото

0
 
 

Сотни людей выведены из "Мега Парнас", рядом с объектом образовались дорожные пробки.

Сегодня днем, 8 сентября, из торгового комплекса "Мега Парнас" на улицу вывели несколько сотен продавцов и посетителей. Примерно в 14.30 здесь была объявлена массовая эвакуация. На объект прибыли сотрудники МЧС, по громкой связи людям сообщили, что эвакуация связана с "техническими причинами". В Сети уже появились первые фото и видео с места происшествия.

Сразу после начала эвакуации на выходе из торгового комплекса образовались заторы из людей. Еще хуже приходится в эти минуты водителям: на дорогах вокруг "Меги Парнас" наблюдаются серьезные пробки. Точные причины происходящего до сих пор неизвестны.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: мега парнас новости , мега парнас эвакуация , новости петербурга , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5