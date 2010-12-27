В Петербурге эвакуируют "Мега Парнас": появились фото

Сотни людей выведены из "Мега Парнас", рядом с объектом образовались дорожные пробки.

Сегодня днем, 8 сентября, из торгового комплекса "Мега Парнас" на улицу вывели несколько сотен продавцов и посетителей. Примерно в 14.30 здесь была объявлена массовая эвакуация. На объект прибыли сотрудники МЧС, по громкой связи людям сообщили, что эвакуация связана с "техническими причинами". В Сети уже появились первые фото и видео с места происшествия.

Сразу после начала эвакуации на выходе из торгового комплекса образовались заторы из людей. Еще хуже приходится в эти минуты водителям: на дорогах вокруг "Меги Парнас" наблюдаются серьезные пробки. Точные причины происходящего до сих пор неизвестны.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург