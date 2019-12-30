Партия оказалась заражена личинками южноамериканской томатной моли.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Петербург не пустили 200 тонн зараженных томатов из Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Как оказалось, партия была заражена личинками южноамериканской томатной моли. В Россельхознадзоре сообщили, что все томаты отправили обратно в страну производителя.

В российском ведомстве отметили, что южноамериканская томатная моль серьезный вредитель, который в основном съедает стебли и листья томатов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург не пустили почти 20 тонн лосося из Чили.

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