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Из Колумбии в Россию экстрадировали обвиняемого в контрабанде кокаина

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Генпрокуратура раскрыла подробности задержания иностранца.

На территории международного аэропорта Эль-Дорадо, расположенного в городе Богота, обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву. Операция проводилась сотрудниками ФСИН и Интерпола. Профильные надзорные ведомства установили, что в мае 2016 года фигурант расследования вместе с сообщником организовали пересылку запрещенных веществ с общим весом более 3,2 килограмма. Незаконный груз доставлялся из Латинской Америки в Россию авиационным транспортом. Наркотики были спрятаны в двух почтовых отправлениях. Также известно, что в ноябре 2017 года злоумышленник был объявлен в международный розыск, после чего был задержан в Колумбии.

Из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз. В нашей стране он обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств.

сообщение МВД РФ

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России

Теги: генеральная прокуратура, генпрокуратура, колумбия, наркотики, экстрадиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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