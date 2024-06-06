В зоне СВо выполнена задача при поддержке "Вербы".

Российское министерство по обороне поделилось в социальных сетях информацией о работе ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции. В Telegram-канле профильного ведомства военнослужащие рассказали, чо им уничтожили беспилотный летательный аппарат армии киевского режима, который размещался под на территории Донецкой народной республики, вблизи населенного пункта Часов Яр. Воздушную цель противника представители ВДВ из Ивановской области страны сбили выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

В результате БПЛА был сбит и опасности уже не представлял. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: российские танкисты нанесли сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России