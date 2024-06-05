Минобороны: российские танкисты нанесли сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении

Опорный пункт противника поразили на дальности более 8 км.

Российские танкисты нанесли сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео танкисты выдвигаются на позицию, чтобы оперативно навести боевую машину на цель. Опорный пункт противника поразили на дальности более 8 км. Также танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления, которая подходила на опорный пункт.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б".

Видео: Минобороны России