Минобороны: российские танкисты нанесли сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении

Российские танкисты нанесли сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованном видео танкисты выдвигаются на позицию, чтобы оперативно навести боевую машину на цель. Опорный пункт противника поразили на дальности более 8 км. Также танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления, которая подходила на опорный пункт.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все